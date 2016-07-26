استشهاد خمسة جنود في التصدي لمسلحين حاولوا اختراق الحدود

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة من صباح أمس رصد رجال حرس الحدود برقابة الثار الحدودية محاولة مجموعات مسلحة من العناصر المعادية اختراق حدود المملكة من عدة محاور بقطاع خباش بمنطقة نجران، حيث تم على الفور التصدي لهم وتبادل إطلاق النار معهم وإحباط محاولاتهم بمساندة من القوات البرية.

وقد نتج عن المواجهات المسلحة التي استمرت أكثر من ثماني ساعات استشهاد خمسة من رجال حرس الحدود وهم الجندي أول سليمان بن سعيد بن سليمان المعيدي، والجندي أول موسى بن زين بن محمد المرحبي، والجندي أول عبدالله بن محمد بن حسن شراحيلي، والجندي أول مرزوق بن سعيد بن علي لسلوم، والجندي أول جابر بن علي بن حسين العلوي، تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم في الشهداء.