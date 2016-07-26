الفنان الدوزي يُبدع الحدث في المهرجان الدولي للراي بوجدة المغربية

اختتمت مساء السبت 23 يوليوز/تموز الجاري فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للراي، الذي تنظّمه جمعية "وجدة فنون" في عاصمة شرق المغرب، بمشاركة مجموعة من الفنانين من المغرب والجزائر.

وقد أبدع الفنان العالمي عبد الحفيظ الدوزي الحدث خلال اليوم الثاني من المهرجان، إذ استقطبت سهرته بمنصة المركب الشرفي بمدينة وجدة (شرق المغرب) أزيد من 150 ألف متفرج، حسب الجهة المنظمة.

وتمثّلت أقوى اللحظات التي عرفتها هذه السهرة بحضور ابنتَي الفنان الجزائري الراحل الشاب عقيل سيلين ولينا، بدعوة من الفنان الدوزي، واستقبالهما على منصة المركب الشرفي وسط تصفيقات وهتافات محبي الفنانين.

وعلى أنغام أغنية الراحل عقيل المشهورة "مازال مازال"، التي أعاد الدوزي توزيعها وخصّص عائدتها لأسرة الفقيد، امتزجت الكلمات بالدموع، وطغت مشاعر التأثر على الجمهور العريض، الذي ردّد الأغنية من أولها إلى آخرها.

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