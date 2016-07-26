"إدارة الأزمات" بالمجمع المقدس تزور المنيا لبحث تكرار الاعتداءات على الأقباط

ناقشت لجنة إدارة الأزمات التابعة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور رئيسها الأنبا بيمن، والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، تداعيات الاعتداءات المتكررة على الأقباط كأفعال سلبية تمس مواطنين مصريين لا ذنب لهم ولم يرتكبوا أى جرم سوى أنهم ضحية شائعات استغلها البعض ذريعة لشن إعتداء عادة يتحول إلى عقاب جماعى لأقباط القرية مثل كوم اللوفى وأبو يعقوب والكرم وطهنا الجبل بالمنيا وصفط الخرسا ببنى سويف.

وبحثت اللجنة الاعتداءات المتكررة التى تعرض لها أقباط فى عدد من المحافظات لاسيما المنيا وبنى سويف وأسفرت عن حريق عدد من ممتلكات الأقباط من قبل بعض المتشددين.

ويأتى اجتماع اللجنة بعد متابعة الموقف خلال الأيام الماضية منذ بدء الأحداث مع أساقفة الكنيسة بالمحافظات والتواصل والرصد المستمر ومتابعة النتائج النهائية مما دفعها للتحرك لتصحيح أوضاع خاطئة قد تمثل عائق لمسيرة الوطن وتقدمه وقررت اللجنة عددا من الخطوات الفعلية للقيام بدورها ويبدأ عملها بزيارة المنيا خلال الأيام المقبلة وعقد عدة لقاءات بشأن الأحداث ولقاء مع أساقفة المنيا لبحث الحلول ووقف تكرار هذه الأحداث ووقف أى محاولة شق الصف ومساندة كافة طوائف الشعب للخروج من كافة أزماته.

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