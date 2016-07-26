استشارى جلدية تحذر من استخدام مستحضرات تجميل غير معتمدة من الـ FDA

حذرت الدكتورة إيمان أبو ستة استشارى الأمراض الجلدية بمستشفى الحوض المرصود من استخدام مستحضرات التجميل المحتوية على مواد غير معتمدة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA "، والتى يستخدمها معظم النساء فى العالم لأنها يمكن أن تسبب الحساسية وأضرار كثيرة بالجلد.

وقالت الدكتورة إيمان أنه إذا لم يتم اختيار مستحضرات التجميل بشكل دقيق يناسب البشرة قد يحدث لها العديد من المشاكل مثل الحساسية ،موضحة أن الاختيار يبدأ بنوع كريم الأساس حسب نوع البشرة ،فالبشرة الدهنية يتم اختيار كريم الأساس الخالى من المواد الدهنية، حتى لا يزيد من حب الشباب ،أما البشرة الجافة فيتم اختيار كريم الأساس الذى يحتوى على قاعدة دهنية ،موضحة أنه يتم اختيار لون كريم الأساس بمضاهاته لجوانب الفك السفلى والذقن.

وأشارت إلى أنه يتم توزيع كريم الأساس بحركات دائرية على الوجه ،ويمكن وضعه على الجفن العلوى والجفن السفلى، إذا رغبت السيدة فى ذلك ،كما أنه يمكن وضعه على الشفاه ،موضحة أن كريم الأساس هو عبارة عن كريم مرطب يحتوى على صبغة، كما أنه يمكن أن يحتوى على واقى الشمس، وبالتالى يمكن الخروج به عند التعرض للشمس دون حدوث أضرار للبشرة عند التعرض للشمس.

وأكدت أنه يجب تركة لمدة دقائق حتى يجف تماما قبل وضع البودرة ،موضحة أنه من المشاكل التى تواجه أصحاب البشرة الحساسة عند وضع كريم الأساس هو ظهور الحبوب التى تشبه حب الشباب خلال 48 ساعة من استخدامه، ولكن فى الحقيقة فهى ليست حبوب الشباب ،ولكنها نوع من الحساسية التى قد تظهر لدى أصحاب البشرة الحساسة، وعندها يجب تغيير نوع كريم الأساس.

وقالت إن هذه الحبوب لا تعتبر حب شباب لأن حب الشباب لا يظهر خلال 48 ساعة مشيرة إلى أن وضع الماكياج يعتبر فنا وعلما، ولذلك نرى أن بعض الفتيات اللاتى يضعن الماكياج شكلهن يكون أسوأ بعد وضعه، نتيجة عدم معرفتهن بالطريقة الصحيحة لوضع الماكياج .

وأوضحت أنه عند اختيار الماكياج يجب اختيار الماركة المعتمدة لأنها تحتوى على مواد تم الموافقة عليها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

مستحضرات التجميل تضعف خصوبة المرأة أبرزها طلاء الأظافر وصبغة الشعر