القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من مؤبد فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية، ومطلوب التنفيذ عليهم وضبطهم فى قضايا جنائية، بينهم هارب من المؤبد فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم " محمد. غ. ع " 30 سنة عاطل مقيم عزبة الغمراوى ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1219 لسنة 2015 مركز القصاصين ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه" والمتهم " سامح .ع .ز " 33 سنة عاطل مقيم الحمادة ــ دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4933 لسنة 2015 مركز التل الكبير ، والمقضى فيها بالسجن 10 ســنوات بتهمة " سلاح نارى " والمتهم " محمد. م. م" 22 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3727 لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة "سرقة".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- تنفيذ 346 حكما وضبط 75 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية