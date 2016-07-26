«الأرصاد» تطلق برنامج التوعية البيئية لسواحل البحر الأحمر

تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتزامن مع بداية العام الدراسي 1437هــ -1438هــ " مشروع التوعية والتربية البيئية لسواحل البحر الأحمر " للمناطق الساحلية الجنوبية الغربية للبحر الأحمر يشمل سواحل ( الليث، القنفذة، عسير).

ويشتمل المشروع على دورات تدريبية للطلاب والطالبات بالتنسيق مع إدارات التعليم وورش توعوية لمندوبي الجهات الحكومية والخاصة والصيادين والمهتمين في مجال البيئة البحرية بهدف التعريف بالمخاطر التي تهدد البيئة البحرية وطرق المعالجة وآلية التعامل معها ومشتملة على العديد من الفعاليات كحملات تنظيف الشواطئ وزراعة نباتات المانجروف على السواحل بالإضافة إلى معارض تعريفية في المرافق العامة وتوزيع كتيبات توعوية للمحافظة على البيئة بعدة لغات.

هذا وكان فريق عمل المشروع قد التقى محافظ محافظة القنفذة فضا البقمي وتم خلال اللقاء شرح فكرة المشروع وأهدافه والأنشطة التي يشملها وآلية ومواعيد التنفيذ والجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالمشروع وقد رحب بإقامة المشروع وأبدى استعداد المحافظة بالتعاون والمشاركة في كل ما من شأنه المحافظة على البيئة البحرية في وطننا الغالي وأهمية التوعية للمواطن والمقيم.