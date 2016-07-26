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استئناف نظر دعوى بطلان إيداع حكم دولى بتغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه غدا

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استئناف نظر دعوى بطلان إيداع حكم دولى بتغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه غدا استئناف نظر دعوى بطلان إيداع حكم دولى بتغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه غدا
تستأنف الدائرة 7 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، غدا الأربعاء، نظر دعوى بطلان إيداع عقد تحكيم دولى صادر بتغريم الإعلامى باسم يوسف 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات .

أقام الإعلامى باسم يوسف، دعوى ببطلان إيداع حكم التحكيم الدولى رقم 941 لسنة 2013 الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى المطالب بدفع مبلغ 100 مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر".

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، قضت فى يناير الماضى، ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد الإعلامى باسم يوسف بدفع 100 مليون جنيه وشركة كيوسوفت للبرمجيات المنتجة للبرنامج بالتساوى بدفعه إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية المالكة لقناة cbc التليفزيونية.

وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن حكم التحكيم استند إلى أسباب افتراضية لا وجود لها فى القضية، ولا تستند إلى أى دليل، وأن الضرر المفترض هو علة ومناط الضرر بل إن هيئة التحكيم تجاهلت التقرير الفنى الذى قدمته "كيو سوفت" عن حجم الضرر الواقع عليها، وقضت بالتعويض لصالح قنوات المستقبل بالرغم أنها التى امتنعت عن إذاعة الحلقات للبرنامج.

- تأجيل دعوى بطلان إيداع حكم دولى بتغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه لـ27 يوليو

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مصر 365

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