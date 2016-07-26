وكيل إمارة المدينة المنورة يتفقد مهرجان صيف طيبة

تفقد وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية وهيب السهلي المقر الرئيسي لفعاليات مهرجان صيف طيبة 1437هـ بحديقة الملك فهد المركزية.

ورافق السهلي في الجولة مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس خالد الشهراني، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات الداعمة والراعية للمهرجان.

في موضوع ذي صلة، شهد المهرجان أمس العديد من الفقرات والمسابقات المتنوعة؛ حيث انطلق بعرض لأبرز مواقع الفعاليات والمسابقات المقامة، ثم قدم نجوم برنامج "زد رصيدك" عددًا من الفقرات الإنشادية والأهازيج الشعبية، وقدمت فرقة خيبر الفنية عروضا فلكلورية اشتملت على فن (الخبيتي والسامري واللون الينبعاوي) ونالت استحسان المشاهدين في مسرح المهرجان الرئيسي بالحديقة.

من جانبهم، قدم مجموعة من الأطفال "أوبريت" "المدينة تجمعنا" ونال استحسان الحضور؛ حيث أبدع الصغار في أدائه، بعد ذاك شاهد الجمهور عرضا عن القوات المسلحة السعودية في حدود المملكة الجنوبية وما يقدمونه من جهود كبيرة وتضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بمهرجان صيف طيبة عبدالرحمن حموده بأن فعاليات المهرجان ستستمر يوميا ولمدة 45 يوما في عدد من المواقع بالمدينة بفقرات أخرى جديدة ومنوعة عما سبق عرضه في الأيام الماضية، ومنها عروض السيرك والخفة، وبطولة البلايستيشن، والأمسيات الشعرية، ومسابقات الأطفال، والمسرح النسائي.