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اليوم إعادة محاكمة 3 أعضاء بـ"6 إبريل" بتهمة التظاهر بدون تصريح

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اليوم إعادة محاكمة 3 أعضاء بـ"6 إبريل" بتهمة التظاهر بدون تصريح اليوم إعادة محاكمة 3 أعضاء بـ"6 إبريل" بتهمة التظاهر بدون تصريح
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد بتهمة التظاهر بدون تصريح والتجمهر.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدىل، وأسامة ياسين وأمانة سر أحمد صبحى.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين من 6 إبريل غيابيا بالسجن المؤبد، فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين إنشاء وإدارة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام وإذاعة عمدا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

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مصر 365

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