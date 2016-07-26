م. مغربل: 100 فعالية متنوعة بانتظار زوار مهرجان القطيف

أكد م. زياد مغربل رئيس بلدية محافظة القطيف ان الاستعدادات تجري على قدم وساق لمسابقة الزمن لاستكمال جميع التجهيزات، قبل موعد اطلاق مهرجان القطيف الأول على الواجهة البحرية بكورنيش القطيف في 26 من شهر شوال الجاري، مبيناً أن ورش العمل تعمل بشكل مستمر لإخراجه بالصورة المشرفة من خلال الفعاليات والتنظيم.

وذكر رئيس المهرجان م. مغربل أمس أن ذلك يأتي ضمن توجيهات واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالاهتمام بسكان المنطقة وزوارها، مشيرا الى ان اللجنة المنظمة لمهرجان القطيف الأول استكملت خلال الأيام الماضية تشكيل اللجان منها لجنة الإعلام والعلاقات والتشريفات وصيف الألوان ومعرض خماسيات والمتطوعون والتراث والمسرح والمساندة والثقافية والأمن والسلامة والصحة. ويحظى بدعم ومشاركة 8 جهات حكومية.

وأشار الى ان العمل يجري حاليا على نصب الخيمة الرئيسية للمهرجان، حيث تم رفع خيمة الاستقبال والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1000 متر مربع، وكذلك خيمة المسرح والبالغ مساحتها 600 متر مربع، لافتا الى ان العمل يجري حاليا على رفع خيمة المهرجان الكبيرة والبالغ مساحتها 6000 متر مربع، متوقعا استكمال جميع التجهيزات للمهرجان يوم الجمعة المقبل.

وأبان بأن المساحة الاجمالية للمهرجان تتجاوز 20 الف متر مربع، حيث تتوزع على جميع الانشطة والفعاليات التي تزيد على 100 فعالية متنوعة، مضيفا، ان اللجنة المنظمة للمهرجان ما تزال تستقبل طلبات التطوع من الجنسين، فالعدد في ارتفاع مستمر، اذ تجاوز حاليا 110 متطوعين ومتطوعات.