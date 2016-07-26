أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لعشاق الرشاقة.. 5 نصائح للاستفادة من تقنية تبريد الدهون

Google+ Print
لعشاق الرشاقة.. 5 نصائح للاستفادة من تقنية تبريد الدهون لعشاق الرشاقة.. 5 نصائح للاستفادة من تقنية تبريد الدهون
لا أحد ينكر أن عمليات شفط باتت من الحلول المهملة طبياً نظراً لخطورتها وخوف المرضى من التعرض لحقن التخدير ومشرط الجراح، ليكون أحد الحلول السحرية لأطباء التخسيس جلسات متتابعة من " Liposuction" المشهورة باسم " تبريد الدهون" الذى يعمل على قتل الخلايا الدهنية الزائدة بدون تشويه فى منظر الجلد.

وتؤكد أغلب الدراسات أن النتيجة تظهر بعد الجلسة الأولى فى تغير المقاسات من 4سم إلى 8سم فى المنطقة التى عالجها الطبيب المتخصص بواسطة الجلسات "تبريد الدهون" وللوصول إلى النتائج المرغوب فيها والجسم المثالى .

يقول أخصائى التغذية " محمود عفيفى" :"حققت جلسات تبريد الدهون نتائج مذهلة لجميع الأعمار وظهرت بعد جلسات قليلة وتكون النتيجة مبهرة ومنخفضة التكاليف مقارنة بعمليات شفط الدهون"، ولكن للاستفادة من " Liposuction" على المريض اتباع بعض التعليمات للتخلص من الخلايا الدهنية الميتة وضمان عدم عودتها مرة أخرى .

1- الامتناع عن الطعام لمدة ساعتين قبل الجلسة وساعة بعد الجلسة .
>2- شرب كثير من الماء فى اليوم حتى نساعد الجسم ونحفزه على التخلص من الدهون والعمل على تفتيتها وخروجها عبر الفضلات والعرق .
>3- ممارسة المشى بعد الانتهاء من الجلسة ، لتحفيز عملية الحرق فى الجسم والتخلص من الخلايا المفتتة .
>4-الامتناع عن تناول السكريات، الكربوهيدات، الزيوت ، الأكلات الدسمة تماما لحين الانتهاء من عدد الجلسات المطلوبة .
>5- الحرص على تناول الأكلات التى تحتوى على أوميجا "3" مفيدة جدا للحصول على قوام ممشوق وجلد مشدود.


>بعد مرور 19 عاما على رحيلها.. "الحمية الصحية" للأميرة الراحلة ديانا.. بروتينات وخضروات وفواكه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات