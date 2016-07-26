لعشاق الرشاقة.. 5 نصائح للاستفادة من تقنية تبريد الدهون

لا أحد ينكر أن عمليات شفط الدهون باتت من الحلول المهملة طبياً نظراً لخطورتها وخوف المرضى من التعرض لحقن التخدير ومشرط الجراح، ليكون أحد الحلول السحرية لأطباء التخسيس جلسات متتابعة من " Liposuction" المشهورة باسم " تبريد الدهون" الذى يعمل على قتل الخلايا الدهنية الزائدة بدون تشويه فى منظر الجلد.

وتؤكد أغلب الدراسات أن النتيجة تظهر بعد الجلسة الأولى فى تغير المقاسات من 4سم إلى 8سم فى المنطقة التى عالجها الطبيب المتخصص بواسطة الجلسات "تبريد الدهون" وللوصول إلى النتائج المرغوب فيها والجسم المثالى .

يقول أخصائى التغذية " محمود عفيفى" :"حققت جلسات تبريد الدهون نتائج مذهلة لجميع الأعمار وظهرت بعد جلسات قليلة وتكون النتيجة مبهرة ومنخفضة التكاليف مقارنة بعمليات شفط الدهون"، ولكن للاستفادة من " Liposuction" على المريض اتباع بعض التعليمات للتخلص من الخلايا الدهنية الميتة وضمان عدم عودتها مرة أخرى .

1- الامتناع عن الطعام لمدة ساعتين قبل الجلسة وساعة بعد الجلسة .

>2- شرب كثير من الماء فى اليوم حتى نساعد الجسم ونحفزه على التخلص من الدهون والعمل على تفتيتها وخروجها عبر الفضلات والعرق .

>3- ممارسة رياضة المشى بعد الانتهاء من الجلسة ، لتحفيز عملية الحرق فى الجسم والتخلص من الخلايا المفتتة .

>4-الامتناع عن تناول السكريات، الكربوهيدات، الزيوت ، الأكلات الدسمة تماما لحين الانتهاء من عدد الجلسات المطلوبة .

>5- الحرص على تناول الأكلات التى تحتوى على أوميجا "3" مفيدة جدا للحصول على قوام ممشوق وجلد مشدود.

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