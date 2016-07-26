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الجمعة.."قرية الأمل" تنظم حفلا توعويا لذوى الاحتياجات بعنوان "علمنى معاك "

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الجمعة.."قرية الأمل" تنظم حفلا توعويا لذوى الاحتياجات بعنوان "علمنى معاك " الجمعة.."قرية الأمل" تنظم حفلا توعويا لذوى الاحتياجات بعنوان "علمنى معاك "
تنظم جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة حفلا توعويا فنى فى إطار مبادرة (علمنى معاك)، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 يوليو ٢٠١٦ فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا فى ساحة جاليريا الفود كورت - كارفور سيتى سنتر الإسكندرية، حيث يشمل الحفل فقرات فنية متنوعة تقوم بها مؤسسة كاريزما آرتس "الفن لتنمية المجتمع"، وذلك بهدف استخدام فنون متنوعة تشمل مسرح تفاعلى وفقرات فنيه استعراضية تعمل معا كأداة للتوعية بهدف إدماج الطفل ذى الاحتياج الخاص فى المجتمع.

وتأتى هذه المبادرة (علمنى معاك) كثمرة لمشروع الدمج التعليمى فى مرحله التعليم، الأساسى والممول من هيئه "هانديكاب" الدولية والاتحاد الأوروبى والتى تهدف إلى توعيه المجتمع المصرى والمسئولين بأهمية دمج الطفل ذى الاحتياج الخاص فى منظومة التعليم المصرى فى المدارس.
> ومن المقرر أن تعاد فقرات الاحتفال من الساعة الرابعة إلى السادسة مساء، وفقرات الحفل هى: مسرح تفاعلى – مهرج – عرض عرائس – سكتش – ساحر – عرض بالونات.

اليوم.. قرية الأمل للمعاقين فى الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للطفل المعاق
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