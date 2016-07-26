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وكيل لجنة الأمن القومى: وزير الدفاع استعرض الوضع الأمنى والتهديدات القائمة

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وكيل لجنة الأمن القومى: وزير الدفاع استعرض الوضع الأمنى والتهديدات القائمة وكيل لجنة الأمن القومى: وزير الدفاع استعرض الوضع الأمنى والتهديدات القائمة
قال اللواء يحيى كدوانى عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن لقاء الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، بأعضاء مجلس النواب، استعرض الأوضاع الداخلية والخارجية، والموقف الأمنى الداخلى والتهديدات القائمة.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء تضمن أيضًا استعراض لمجهودات القوات المسلحة فى القطاع المدنى على مستوى مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية والإسكان الاقتصادى، مشيرًا إلى أن النواب خرجوا من اللقاء بانطباع جيد عن جهود القوات المسلحة واستقرار الأمن القومى المصرى.

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