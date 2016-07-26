"الجنايات" تناقش اليوم خبراء فحص أوراق اتهام زكريا عزمى بالكسب غير المشروع

تناقش محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، خبراء اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم الثلاثاء، لفحص أوراق اتهام زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة.

وكانت المحكمة استمعت إلى طلبات الدفاع الذى طلب باستدعاء خبراء، لسماع أقوالهم فيما ورد بالتقرير وما يتعلق من بنود المصروفات والإيرادات الخاصة بالمتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح .

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "عزمى" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها.

تأجيل محاكمة زكريا عزمى فى قضية الكسب غير المشروع لـ26 يوليو

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