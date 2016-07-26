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خبير اقتصادى:"الخوف ليس من ارتفاع سعر الدولار.. ولكن من توقف ارتفاعه"

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خبير اقتصادى:"الخوف ليس من ارتفاع سعر الدولار.. ولكن من توقف ارتفاعه" خبير اقتصادى:"الخوف ليس من ارتفاع سعر الدولار.. ولكن من توقف ارتفاعه"
حذر الخبير الاقتصادى، سامى على حسن، مؤسس المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء من اتخاذ أى إجراءات قد تعيق ارتفاع توقف الطبيعى، قائلاً: " بتشتغل النهارده كويس، واللى ماسك السوق مش بيلعب، ومتخافش من ارتفاع سعر الدولار..خاف من توقف ارتفاعه.. ميبقاش فيه منع عن الدولار وتحجزه، المنظومة المالية متحركة، ولا بد من ضمانات كفيلة".

وقال سامى على حسن، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن منجم ذهب السكرى قادر على حل مشاكل وديون مصر، بجانب الفوسفات والرخام، وحقول البترول، مؤكداً:"الخير جاى وربنا مع الصابرين، لو صدرنا الغاز لأوربا هنعدى ".

- خبير اقتصادى لـ خالد صلاح:"ارتفاع الدولار ظاهرة إيجابية وفى مصلحة البلد"

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مصر 365

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