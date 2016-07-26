تعرف على أعراض حساسية حبوب اللقاح.. لتجنب النوبات القلبية والوفاة

الكثيرون منا يفرحون عندما تشرق الشمس ليتوجهوا إلى الحدائق لقضاء يوم فى الهواء الطلق، ولكن هناك الملايين الذين يعانون مما يطلق عليه اسم "حمى القش" أو حساسية حبوب اللقاح لا يستطيعون القيام بذلك نظرا لما يعانون به من حساسية.

ونظرا لانتشار هذا النوع من الحساسية فى العديد من المناطق، حذر الخبراء من التعرض للهواء خلال هذه الفترة تجنبا للأمراض التى تصيب الإنسان مثل سيلان الأنف، السعال المتتالى، واحمرار العين وسقوط الدموع بصورة متواصلة.

وقال الدكتور "بول كارسون" المتخصص فى أمراض الحساسية على الموقع البريطانى "ديلى ميل" إن هناك 5 ملايين فرد فى المملكة المتحدة الآن يعانون من حساسية القمح وفى عام 2030 ستصل النسبة إلى 32 مليونا، ونحتاج إلى أرقام تحدد عدد المصابين بها حول العالم لحمايتهم من آثار هذه الحساسية، فقد تصل الآثار إلى خطر النوبات القلبية والموت، وهو ما أظهرته الأبحاث الكندية الأخيرة".

وتابع: "كشفت الأبحاث الكندية أن هذه الحساسية قد تسبب نوبات قلبية عند الإصابة بها، وهو ما لا يدركه مرضى حساسية حبوب اللقاح".

وأضاف الدكتور "كارسون" قائلا: "هناك علاجات كثيرة لأعراض حساسية حبوب اللقاح ولكن الأطباء عديمى الخبرة لا يعرفون كل الأعراض وكيف يوقفوها، مما ينتج عنه معاناة الآلاف من المرضى من آثار أمراض القلب بسبب حمى القش أو حساسية حبوب اللقاح".

وأوضح:"استطعنا خلال بحث صغير تصوير أعراض حساسية حبوب اللقاح بخاصية الـ"3D" على الأنف والعين، والصدر، والأذنين والجيوب الأنفية وتوضيح كيف تؤثر هذه الحساسية على كل جزء منها على حدة".

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