بالصور.. قدم امرأة أمريكية تنحول إلي فيل بسبب اضطراب في الأنسجة

تسبب السمنة تراكم للدهون فى كل أجزاء الجسم وهو ما يؤدى إلى مشكلات صحية كثيرة، ولكن عندما تتركز السمنة فى منطقة واحدة يكون من الصعب السيطرة عليها، وهو ما يحدث مع من يعانون من اضطراب مزمن فى أنسجة دهون الجسم يؤدى إلى تكوين الشحوم فى منطقة محددة.

وتعانى "كاتيا بيدج"، 36 عاما، من ولاية نيو جيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، من اضطراب الأنسجة الدهنية وهو ما جعلها تقوم بإجراء سلسلة من جلسات شفط الدهون لمنع ساقيها من النمو بشكل أكبر وتحتاج إلى 12 عملية شفط.

وتحكى "كاتيا" قصتها للموقع البريطانى "ديلى ميل" قائلة: "فسر الأطباء حالتى على أنها اضطراب مزمن فى الأنسجة الدهنية تتراكم فى كتلة حول الجزء السفلى من الجسم، وعمل عمليات الشفط المتتالية التى قمت بها كان محيط ساقى تقدر بـ 1.37 متر".

وتابعت: "يبدو لمن ينظر إلى ساقى أنها تعانى من تورم مع القليل من الدهون بسبب وزنى الزائد، ولكن القليل من الأطباء هم من استطاعوا تفسير حالتى نظرا لعدم انتشار هذا التخصص".

وأضافت "كاتيا": "أحلم بيوم زفافى وهو الأمر الذى آراه من الصعب تحقيقه فليس هناك من يوافق على الزواج بى بشكلى الحالى".

وتابعت "كاتيا" : أن التشخيص الحقيقى لحالتى المريضة كان من عام واحد فقط، ولكن ظهور أعراض تضخم قدمى بدأ فى عمر السبع، ولكن بدأت قدمى فى الانفجار الحقيقى عندما وصلت لعمر الـ20 ، وزاد الأمر صعوبة فى زيادة وزنى خاصة فى منطقة الخصر".

وقال الدكتور "ديفيد جرينوير" الجراح القائم بإجراء عمليات شفط الدهون: "كاتيا تحتاج إلى العديد من العمليات والأنظمة الغذائية التى ستتبعها للتخلص من السمنة والتغلب على اضطراب أنسجة الدهون، ومن المتوقع القيام بـ12 عملية شفط للدهون للسيطرة على السمنة المفرطة التى تعانى منها.