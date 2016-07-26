النائب عبد الحميد كمال اقتراح إنشاء حى السلام بالسويس

قدم عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس اقتراحا مرفق بمذكرة شارحة قانونيا بمجلس النواب لوزير التنمية المحلية بإنشاء حى جديد لمنطقة السلام، تحت اسم "حى السلام" بالسويس، والعمل على تطويره اجتماعيا وأمنيا وتوفير كافة الخدمات الأساسية وتطوير شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب.

وأضاف النائب أنه نظراً للتوسعات العمرانية الجديدة بالمحافظة باعتبارها محافظة جاذبة للسكان ولما يحدث بها من مشروعات متلازمة مع مشروع تنمية قناة السويس، واستنادا للمادة (133) من الدستور ومواد لائحة مجلس النواب (234 – 236) أنه يطالب من وزير التنمية المحلية إنشاء رئاسة حى جديد باسم (حى السلام) ليصبح الحى رقم 6 بمحافظة السويس، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنظيم وتسهيل مطالبهم الإدارية باعتبارها مطالب عادلة تليق بشعب السويس البطل.

وتابع النائب فى المذكرة الشارحة المقدمة لرئيس مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس أنه نظراً لما تشهده محافظة السويس من توسعات عمرانية وتزايد فى عدد السكان باعتبارها محافظة هامة جاذبة للسكان، بالإضافة لما يحدث بها من مشروعات للتنمية ضمن مشاريع تنمية قناة السويس وجبل الجلالة وشرق السويس.

فأنه يتقدم باقتراح برغبة بضرورة إنشاء قسم إدارى جديد يكون القسم السادس بمحافظة السويس تحت مسمى (حى السلام) وذلك لتقديم خدمات إدارية وتنظيم تلك الخدمات التى يحتاجها المواطنين فى "التعليم – الصحة – الطرق – الأمن – البيئة والمواصلات.." وغيرها من الخدمات العامة للمواطنين من تنظيم اسواق وانشاء فروع للمديريات والوزرات المحلية.

أضاف النائب أن اقتراحه يأتى للأسباب التالية ومنها أن الحى المقترح هو المدخل الحضارى لمحافظة السويس من جهة الطريق الرئيسى ( السويس – القاهرة ) ، كما يوجد بمساكن السلام جميع المدارس التعليمية العام والفنى بدرجاتها المختلفة "ابتدائى – إعدادى – ثانوى عام وصناعى"، بالإضافة وجود مقر جامعة السويس بكلياتها المختلفة "التربية – العلوم – مصايد الأسماك – الهندسة – التعليم الصناعى – العلوم السياسية.." فضلا عن المعهد العالى للهندسة ومجموعة من مدارس اللغات الخاصة".

وتابع أن الحى المقترح يتضمن حاليا وجود السنترال الرئيسى – مكاتب بريد وأفرع شركات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى – إدارة تعليمية"، كما يجد الموقف الإقليمى لنقل الركاب من السويس إلى المحافظات المختلفة" أتوبيس شرق الدلتا – مواقف السيارات الأجرة للمكروباصات والسيارات الخاصة"، بالإضافة إلى مركز للأسعاف الرئيسية ومجموعة من دور العبادة وفرع مصلحة الضرائب.

بالإضافة إلى فرع تأمين الحوادث وإصابات العمل ومجموعة من الأسواق العامة، ومجموعة أسواق وخدمات (بدر) المدنية ومجموعة من المخابز البلدى والإفرنجية ومجموعة من محطات وقود السيارات وخدمتها، ويضاف إلى ذلك ناد رياضى ومركز للشباب وجراج النقل الثقيل ومجموعة للإسكان الاجتماعى الجديد ومركز ثقافى ومكتبه عامة للشباب والمحطة الرئيسية لتغذية مياه الشرب بالسلام ومجموعه من الملاعب، يضاف إلى ذلك مقابر المسلمين والمسحيين ومعسكر قوات الأمن ومجموعة مراكز صحية.

واختتم النائب المذكرة الشارحة أنه من كل هذه الأسباب يؤكد على مطلبه بإنشاء حى جديد باسم "السلام" لتحقيق المطالب العادلة للمواطنين بمنطقة السلام بمحافظة السويس.



>

النائب يطالب بإنشاء حى جديد بالسويس



>

شرح ضرورة إنشاء الحى

النائب عبدالحميد كمال يقدم مذكرة للحكومة بمشاكل التعاون الإسكانى فى السويس

>