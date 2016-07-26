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جامعة طنطا تكرم النقيب محمود الكومى فى مؤتمر البحث العلمى

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جامعة طنطا تكرم النقيب محمود الكومى فى مؤتمر البحث العلمى جامعة طنطا تكرم النقيب محمود الكومى فى مؤتمر البحث العلمى
كرم الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، النقيب محمود الكومي خبير المفرقعات بإهدائه درع الجامعة، تقديراً للتضحيات التي قدمها، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الرابع لدعم البحث العلمي الذي يعقد في الفترة من 25-27 يوليو الجاري برعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور عبد الحكيم تقديره لرجال الشرطة والجيش الذين لايبخلون على الوطن بأرواحهم في سبيل الحفاظ على استقراره وحمايته.


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