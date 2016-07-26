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تنفيذ 346 حكما وضبط 75 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ 346 حكما وضبط 75 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 346 حكما وضبط 75 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 346 حكمًا متنوعًا منها 240حكمًا جزئيًا و45 حكم غرامات، 37 حكم سايرة و10 أحكام مخالفات و2 حكم جنائى و12 حكم مستأنف.

كما تمكنت الحملة من ضبط 75 متهمًا هاربا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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