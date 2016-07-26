رئيس برلمان تونس: مشاكل البطالة والفئات المحرومة تأتى فى صدارة الإهتمامات

قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسى محمد الناصر الإثنين أن مشاكل البطالة والاهتمام بالفئات المحرومة تأتى فى صدارة اهتمامات مجلس نواب الشعب، مؤكدًا ضرورة أن تحظى تلك القضايا بالأولوية فى برنامج عمل الحكومة المقبلة.

وأضاف الناصر- فى تصريحات صحفية بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لإعلان النظام الجمهورى بمقر مجلس نواب الشعب- أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتأكيد الوحدة الوطنية، والحفاظ على التماسك، الذى يظل السبيل الأوحد للخروج من الظرف الاقتصادى والأمنى الصعب الذى تمر به البلاد.

وأعرب الناصر عن اعتزازه بتضحيات المناضلين الذين استشهدوا من أجل أن تنعم تونس بالحرية والاستقلال فى ظل نظام جمهورى أرسى دعائمه عدد من الزعماء، وفى مقدمتهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية.

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