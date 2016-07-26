صورة – إسلام رشدي ينضم للانتاج الحربي رسميا

وقع إسلام رشدي على عقود انتقاله لفريق الانتاج الحربي رسميا في صفقة انتقال حر بعد قرار النادي الأهلي الاستغناء عنه عقب نهاية الموسم الماضي.

وانضم إسلام رشدي للأهلي قادما من المنيا قبل أن يرحل عنه وينتقل لصفوف حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسم والذي هبط فيه الفريق العسكري للدرجة الثانية وشارك في 14 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وعقب نهاية إعارته عاد رشدي للأهلي مجددا لكن قرر الأخير الاستغناء عنه لينضم اللاعب في صفقة انتقال حر للانتاج الحربي وبعقد يمتد لموسمين.

وأنهى الانتاج الحربي الموسم الماضي من الدوري المصري وهو في المركز السابع برصيد 52 نقطة.