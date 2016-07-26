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إيهاب عبد الرحمن: اللحاق بأولمبياد البرازيل؟ إثبات براءتي أهم

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إيهاب عبد الرحمن: اللحاق بأولمبياد البرازيل؟ إثبات براءتي أهم إيهاب عبد الرحمن: اللحاق بأولمبياد البرازيل؟ إثبات براءتي أهم

أكد إيهاب عبد الرحمن لاعب رمي الرمح أن إثبات براءته هي أهم شيء في الوقت الحالي "حتى ولو لم يلحق المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب قد قرر إيقاف إيهاب عبد الرحمن بسبب ظهور مادة منشطة في تحليل عينة اللاعب، وسيخضع لاختبار فحص العينة B لتكون حاسمة في مستقبله من المشاركة في الأولمبياد. (طالع - العقوبة التي تنتظر إيهاب في حالة ثبوت الأمر)

وكان من المنتظر أن يغادر إيهاب عبد الرحمن من القاهرة إلى إسبانيا رفقة ممثله ولكن الأقرب الآن هو عدم سفر نظرا لعدم اكتمال باقي الإجراءات مما يعني صعوبة لحاق اللاعب بالأولمبياد.

وقال إيهاب عبد الرحمن: "في حالة عدم السفر يوم الثلاثاء وأخبرني بعدم وجود ميعاد أخر سوى 30 أغسطس. سأوافق".

المعمل الإسباني الذي قام بتحليل عينة إيهاب وسيقوم بذلك من جديد (العينة B) سيغلق بعد يوم الثلاثاء ولمدة أكثر من شهر للأجازة. وهذا يعني انتهاء فرص اللاعب في الظهور بأولمبياد البرازيل والتي ستبدأ في الثالث من أغسطس.

وأوضح اللاعب خلال حديثه مع قناة صدى البلد "الأهم بالنسبة لي هو إثبات براءتي".

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