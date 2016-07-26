خدمات بلدية دبي الإلكترونية ذكية 100%

أكد المهندس محمد عبدالله الزفين مدير إدارة تقنية المعلومات ببلدية دبي نجاح الإدارة في تحويل كافة خدماتها الإلكترونية إلى الأجهزة المحمولة الذكية، وذلك في إطار برنامج بلدية دبي للتحول الذكي بنسبة 100% في الوقت الذي يعكف فيه الفنيون في الإدارة على تحسين الخدمات في التطبيقات الذكية حسب معايير حكومة دبي الذكية.

وقال الزفين إن الإدارة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية هي:

المحور الأول:

المتعلق ببرنامج بلدية دبي للتحول الذكي الذي يستهدف تحويل 351 خدمة إلكترونية إلى 204 خدمات ذكية وتطبيقات على الأجهزة الذكية وقد تم تنفيذ 73 خدمة منها في العام الماضي وهذا العام نستهدف تنفيذ 82 خدمة.

المحور الثاني:

يقوم عليه عمل إدارة تقنية المعلومات في المشاريع والمبادرات التي تهدف لتطوير ورفع كفاءة القدرات المؤسسية وتشمل مشروع راصد الذي يشمل تتبع المركبات الذكي ومشروع نافذ الخاص بتتبع مركبات نقل النفايات إلى مكبات البلدية لتعيين أوزان المركبات التي يتم توريدها إلى المكبات، لكي يتم حساب حجم النفايات وأيضا تحديد رسوم نقل هذه النفايات وطمرها في مكبات البلدية وهذا النظام تم تنفيذه في مكبي القصيص والبياضة.

المحور الثالث:

مبادرات رفع قدرات إدارة تقنية المعلومات ومشروع نظام التحكم الموحد للأنظمة والخدمات ومشروع تنفيذ معايير ولائحة أمن المعلومات لحكومة دبي الذكية، كما تمت إضافة إدارات نظم المعلومات الجغرافية وإدارة المساحة إلى شهادة الجودة في أمن المعلومات ومشروع تطبيق نظام مراقبة أمن المعلومات للشبكات الذكية والهواتف النقالة ومشروع مركز البيانات الجديد وتنفيذ نظام التحكم في الوصول للشبكة اللاسلكية.

واختتم المهندس محمد عبدالله الزفين مدير إدارة تقنية المعلومات بالقول إنه بحلول عام 2018 تكون بلدية دبي قد استكملت كافة منظوماتها المطروحة في برنامج الحكومة الذكية وإن كان التطور في العلوم التكنولوجية لا يقف عند حد معين لاستمرار التواصل والتقدم في مجال العلوم الإلكترونية والتوسع الكبير الذي يشهده العالم في هذا المجال خاصة، وأن البلدية تسعى إلى مجال التنافسية العالمية في مجال الخدمات الإلكترونية الذكية سعيا لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لها في أن تكون دبي المدينة الذكية الأولى في العالم.

تكريم الشركاء

وفي سياق آخر؛ نظمت بلدية دبي، ممثلة بإدارة النفايات زيارات تكريم للشركات والمؤسسات التي تلتزم بمعايير الاستدامة البيئية، تقديراً لنجاحاتهم وتميزهم اللافت في تبني أفضل ممارسات الإدارة المتكاملة للنفايات والتي تهدف إلى دعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة وتحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار الذي يوفر حلولا لقضايا البيئة أو يساهم في ترسيخ مفهوم استدامة التنمية وإبراز جهود المؤسسات الصناعية والخدمية.

تثمين

وبدورها؛ ثمنت وزارة تنمية المجتمع مبادرة بلدية دبي بإعفاء المواطنين من الرسوم التي تتقاضاها البلدية على حفلات الزفاف في فنادق دبي والذي يمثل 10% من تكاليف الحفل.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تساهم بفضل دعم القيادة الرشيدة في مساعدة الشباب المقبلين على الزواج لتأسيس أسر إماراتية تتميز بالتماسك والتعاضد وهو يعتبر ثمرة من عطاءات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه العديدة والعظيمة لهذا الوطن العزيز.

ونوهت بعطاءات القيادة الرشيدة التي لا تنتهي ودعمها اللامحدود للشباب المقبل على الزواج والذي يحظى بالدعم المادي والمعنوي والإرشادي والتوجيهي بين مختلف مؤسسات الدولة.

كما ثمنت الوزارة هذه اللفتة الطيبة التي تساعد الشباب على تخطي أهم خطوة في طريقهم إلى بناء أسرة وهي التخفيف من تكاليف الزواج وهي ظاهرة تدل على تنامي الوعي الاجتماعي وتطور الحس المجتمعي .

ورشة توعية

وكانت إدارة المساحة في قسم المسح الجيوديسي والبحري في بلدية دبي، قد نظمت ورشة حول الزلازل وإجراءات السلامة ومنظومة الإنذار المبكر للتغيرات المناخية والعواصف الرملية حضرها عدد كبير من العاملين ومسؤولي الطوارئ والأمن والسلامة بفندق جلوريا.

محمد الزفين: البلدية تستكمل منظوماتها الذكية بحلول 2018

إدارة المدن الساحلية

تشارك بلدية دبي في المؤتمر العالمي السادس لبيئة المدن تحت عنوان «إدارة المدن الساحلية.. التحديات وحلول التغير المناخي»، والذي تحتضنه مدينة الرباط في المملكة المغربية، خلال الفترة من 24-25 أكتوبر المقبل.

وأكد حسين الفردان رئيس مركز البيئة للمدن العربية التابع لبلدية دبي، أن المؤتمر يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات التي تمت بين مدينة الرباط ومركز البيئة للمدن العربية للاطلاع على أحدث الاستراتيجيات والممارسات والتقنيات المطبقة بنجاح في مجال إدارة المدن الساحلية والتأثيرات المناخية المتغيرة، خصوصا في ظل الأجندة الدولية الجديدة للتنمية المستدامة.