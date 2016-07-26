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حوار - معلول يتحدث عما فعله طاهر وجعله ' مرتاحا ' وقيمة قميص الأهلي

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حوار - معلول يتحدث عما فعله طاهر وجعله ' مرتاحا ' وقيمة قميص الأهلي حوار - معلول يتحدث عما فعله طاهر وجعله ' مرتاحا ' وقيمة قميص الأهلي

تحدث علي معلول لأول مرة بعد انضمامه رسميا إلى النادي الأهلي ليكشف ما فعله محمود طاهر رئيس النادي وجعله "مرتاحا".

وأتم الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع علي معلول ظهير الصفاقسي لمدة 4 سنوات. (طالع التفاصيل)

وأجرى الموقع الرسمي للنادي الأهلي حوارا مصورا مع علي معلول تحدث من خلاله عن الانضمام إلى الفريق وطموحاته.

خطوة طاهر

وقال معلول: "محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بذل مجهودات كبيرة من أجل أن يكون خروجي بشكل طيب من الصفاقسي".

وأوضح "عن طريق عدم كسر عقدي مع الصفاقسي بالشرط الجزائي ودفع قيمة أكبر من قيمة الشرط".

وواصل "هذا جعلني مرتاحا في الانضمام إلى الأهلي".

الأهلي وإفريقيا

وتابع معلول حديثه قائلا: "شرف لي الانضمام إلى النادي الأهلي وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية دائما".

وأكمل "أعرف قيمة قميص الأهلي وقيمة الفريق محليا وإفريقيا. أتمنى أن أكون على قدر تلك المسؤولية".

وأردف "أن أعطي الإضافة للفريق ونعود لسكة الانتصارات وتحقيق الألقاب وبداية من دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "أتمنى تحقيق الانتصار أمام الوداد الرياضي المغربي لنعود من جديد للطريق الصحيح ونحقق الانتصارات في المواجهات الأخرى الحاسمة".

وأتم "الأهلي فريق كبير دائما ويمتلك مجموعة لاعبين كبار. وأتمنى تحقيق الألقاب مع الفريق".

شاهد حديث معلول

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