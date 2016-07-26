«كهرباء دبي» تنظم ورشة مختبر الإبداع تحت عنوان «شراكة نحو المستقبل»

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل مختبر الإبداع تحت عنوان «شراكة نحو المستقبل»، بحضور شركائها الاستراتيجيين.

وهدفت الورشة التي أقيمت في فندق «ون آند أونلي رويال ميراج» إلى تدعيم آليات التعاون المستمر مع الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.

حضر الورشة عدد كبير من ذوي الاختصاص والمعنيين من مختلف الجهات، حيث تضمنت عرضاً تقديمياً حول استراتيجية الهيئة المؤسسية وإدارة الشراكة المؤسسية والاستدامة، وتبع الورشة مجموعة من جلسات العصف الذهني لمناقشة مبادرات الهيئة الذكية التي أطلقتها في إطار مساعيها لتحقيق مبادرة «دبي الذكية»، وأبدى المشاركون اهتماماً خاصاً بمبادرة شمس دبي التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب لوحات كهروضوئية تنتج الكهرباء بالاستفادة من الطاقة الشمسية، حيث تقوم الهيئة بربطها واستخدامها داخل المباني مع تحويل الفائض لشبكة الهيئة.

كما ناقشت الورشة مبادرة الشاحن الأخضر الهادفة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمناطق مختلفة من إمارة دبي وتعزيز كفاءة الشبكة كذلك تطرقت ورشة العمل أيضاً إلى أهمية الاستدامة المؤسسية وسبل تطويرها.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى من خلال مختبرات الإبداع التي ننظمها إلى إطلاع شركائنا على الخطة الاستراتيجية للهيئة 2021 والتعرف على تطلعاتهم للمرحلة القادمة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات وترسيخ سعادة كافة المعنيين.

كما ونلتزم في الهيئة بتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات مع شركائنا في عدة مجالات مشتركة لاسيما في مجال الاستدامة والشراكة المؤسسية. وتلتزم الهيئة بتحقيق الاستدامة المؤسسية على أوسع نطاق وذلك انطلاقاً من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تمثل خارطة طريق تكفل تأمين مستقبل أكثر إشراقاً وسعادةً لمدينة دبي. ويعتبر تحقيق الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة وتوجهاتها وثقافتها المؤسسية».

ونوه الطاير بأن دراسة مؤشر ثقافة الاستدامة المؤسسية للعام 2015 شهدت إقبالاً كبيراً من موظفي الهيئة وهو ما يعكس مدى حرصهم على تبني الاستدامة كثقافة مؤسسية.