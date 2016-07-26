إطلاق موقع «جائزة تقدير» وفق أحدث التقنيات

أطلق اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة تقدير، حيث يمتاز الموقع الذي تم تطويره باستخدام أحدث تقنيات وبرامج شبكة الإنترنت بأنه يسهل عملية تقديم الطلبات عبر الإنترنت بالنسبة لشركات الإنشاءات الراغبة في التقدم للجائزة.

وستكافئ «تقدير» التي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في العالم والتي ترتكز على نظام النقاط، الشركات على تميزها في ممارسات رفاهية.

وأوضح اللواء ابن سرور أن الموقع الإلكتروني يقدم كافة المعلومات المتعلقة بالجائزة ويسمح أيضاً للشركات بتقديم وثائقها عبر الإنترنت، وهذه المرة الأولى في دبي التي يتم فيها إنجاز كافة إجراءات تقديم طلب الترشيح للشركات من خلال موقع الجائزة «أون لاين»، لافتاً إلى أن الموقع سيسهل المعالجة السريعة والسهلة والشفافة والكفؤة لعملية تقديم الشركات لطلباتها، كما سيشكل الموقع مصدرا للمعلومات لكافة الجهات الدولية المهتمة في اتباع مبادرات مماثلة.

وأضاف أن الموقع المتوافق مع الهواتف الجوالة للشركات المشاركة يتيح إمكانية إنشاء حسابات مخصصة على الإنترنت مع محافظته على سريّتها في آن معا، وحظي الموقع خلال افتتاحه التجريبي بما يزيد على 8500 زائر من كافة أنحاء العالم بما في ذلك الإمارات ودول الخليج والولايات المتحدة والصين وكندا وأستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول.

وأوضح ابن سرور أن أهلية التقدم للجائزة في عامها الأول تقتصر على الشركات العاملة فقط في مجال البناء وسيتم تقييم طلبات الشركات المشاركة بشكل شفاف ومعمق من قبل لجنة تحكيم حيث يتم منح الشركات تصنيفا من 1 إلى 5‏‏‏ نجوم.

وأفاد أن الفائزين سيحصلون على تصنيف 5 أو 4 نجوم وشهادة تقدير وستكون لهم الأولية في المشاريع الحكومية، كما سيتم تكريمهم في حفل توزيع الجوائز. ومن شأن هذه التصنيفات العالية أن تمنح الشركات ميزة تنافسية حين التقدم بعطاءات للعقود الدولية.

3 محاور

تشترط الجائزة على الشركات تطبيق 3 محاور رئيسة، يشمل الأول توفير المعلومات الأساسية. أما المحور الثاني فيشمل الثقافة وبيئة العمل ويغطي قضايا أساسية أخرى، ويدور المحور الثالث حول النتائج العمالية ويغطي انطباعات العمال والوقوف على آرائهم.