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حظك اليوم برج الدلو اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الدلو اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016 حظك اليوم برج الدلو اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>على الرغم من أنك تدقق في عملك بشكل منهجي إلاإنك تحصد نتائج أخطاء متراكمة من شخص آخر وتتحمل أنت مسؤوليتها لكن لا تجعل هذا يدفعك للارتباك وارتكاب الأخطاء.

على الصعيد العاطفي:


>قد تضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة في ما يتعلق بحياتك العاطفية، ورغم أنك لا تشعر بأهمية ذلك إلا أن هذا هو أفضل وقت للقيام بذلك فقط لا تسمح للتجارب السابقة أن تؤثر على قرارك وعلى ثقتك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>ممارسة التمارين الرياضية هي كل ما ينقصك لتتمتع بصحة جيدة، خاصة أن عقلك في حالة تأهب ونشاط كبيرين، ولكن كن حذرا اثناء ممارستك الأنشطة اليومية فقد تواجه غير متوقعة لكنها على كل حال ستكون طفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>ستشعر بالثقة بشأن توسيع آفاقك وعلاقاتك وعلى الرغم من أن عائلتك قد تشعر بالسخط إزاء هذا الموضوع إلا أنك تتجاهل ذلك وتواصل في طريقك.
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مصر 365

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