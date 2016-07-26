برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>



>

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; });

>

>تعقد اتفاقا احترافيا ناجحا يمنحك دفعة إيجابية في العمل وتجعلك تنجز الكثير من العمل في وقت قصير،لكن كن حذرا قبل تشكيل شراكة جديدة فهناك احتمالات بأن تتغير أشياء مهمة في منتصف مهمة العمل.>تخطط للقيام ببعض الأنشطة العائلية اليوم، ومهما كنت مشغولاً لا تتجاهل عائلتك لأنه حان الوقت لإعادة التوازن بين حياتك الشخصية وعملك، يمكنك أن تشارك أهلك رحلة ممتعة في الهواء الطلق أو أنشطة غير تقليدية.>انت تبدو في كامل لياقتك هذه الأيام فحاول ان تحافظ على ذلك وألا يجعلك ذلك تتراجع عن قراراتك الخاصة بالصحة التي اتخذتها في الوقت الماضي وهي السبب في تحسن لياقتك.طاقتك الإبداعية متألقة اليوم لديك رغبة شديدة في الإبداع والتميز وتريد ان تفعل شيئًا مميزًا، لذا هو يوم مثالي لك إذا كنت فنانا لإكمال مشاريع بدأتها وتوقفت دون سبب.