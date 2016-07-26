برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>يمكنك أن تحسن عملك اليوم خاصة انك في حالة تأهب ويقظة شديدين، حاول أن تتصدى لما يقلق الآخرين إزائك وتوفق بين ما تريده وما يريده الآخرون وتتجنب الاخطاء التي وقعت فيها في الماضي. على الصعيد العاطفي:

>اليوم مناسب جدا لفرصة ثانية تمنحها للناس الذين لم يتصرفون بشكل جيد خلال الفترة الماضية، حاول أن تفعل ذلك مع اصدقائك وبشكل خاص مع من تحب وأنت أيضًا اسع للحصول على فرصة جديدة. برج الثور على الصعيد الصحي:

>بعض الأمراض المزمنة تزعجك اليوم من جديد ولكنك ستكتشف طريقة مناسبة للتعامل معها، ستحتاج فقط بعض الوقت والصبر من أجل الحصول على نتائج فعالة. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>أنت في مزاج سيء وتشعر بالعجز عن الاستفادة من الفرص المتاحة أمامك على مختلف الجبهات ورغم ذلك سيكون يومك حافلاً بالاحداث المثيرة فحاول ان تستمتع بها.

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شبكةعيونالإخبارية

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