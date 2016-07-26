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برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

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برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016 برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

برج الجدي على الصعيد المهني:


>تحقق تقدما وسبقا غير عاديًا في حياتك المهنية اليوم، ويمكنك أن تحصل على فرص للانتقال من عمل إلى آخر يقدم لك أفاقًا أفضل بكثير ولكن كن حذرا من العروض الاحتيالية التي ستهدر وقتك وطاقتك وحسب.

على الصعيد العاطفي:


>علاقة الحب الخاصة بك ستكون معقدة جدًا اليوم وستظهر في الأفق الكثير من القضايا والمشكلات التي تحتاج اهتمامكما وتحتاج نقاشا واضحا ومفتوحًا بينكما.


>برج الجدي على الصعيد الصحي:


>السعادة هي مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح، فلا تسمح للضغوط المحيطة بك والمشكلات المحيطة بأن تؤثر على صحتك النفسية قبل الجسدية وحاول أن تكتشف أسباب انزعاجك وقلقك وتتغلب عليها.


>توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:


>تشعر بضغوط شديدة من التزامات مضطر للوفاء بها، خاصة بعض الالتزامات العائلية التي ازدادت عليك مؤخرًا، ولكن رغم كل شيء قيامك بهذه الالتزامات يمنحك الكثير من الثقة بالنفس والشعور بالسعادة.
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مصر 365

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