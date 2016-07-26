بالصور.. محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الجمهورية بالثانوية العامة

كرّم اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، الطلاب الأربعة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، وهم إهداء خالد محمود، وأمل عفت سعيد، ونرفانا جمال متى، وحسن أيمن حسن عيد، وأولياء أمورهم.

كما تم تكريم امتثال أبو الحسن مديرة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، والتى أخرجت مدرستها ثلاث طالبات بالمركز الأول على الجمهورية، وخضر حسانين منصور مدير مدرسة الجديدة بمركز الداخلة، وذلك بحضور ناصف أنيس مدير التعليم العام القائم بأعمال مدير المديرية ومديرى إدارات الخارجة والداخلة التعليمية.

وهنأ المحافظ الطلاب والطالبات على تميزهم وتفوقهم العلمى، مشيرًا إلى أن الوادى الجديد تقدم دائمًا النابهين والنابغين فى كل المجالات، قائلا: "إن هذا التفوق والتميز يعد فخراً لكل مواطن على أرض محافظة الوادى الجديد، وأبناؤنا من الطلاب هم الجيل الجديد الذى تقدمه المحافظة لمصر، للمساهمة فى تحقيق تنميتها الحديثة والمتقدمة".

كما وجه المحافظ الشكر لأهالى الطلاب والطالبات الذين وفروا المناخ الملائم لهم لتحقيق النجاح والتفوق، مشيداً بجهود قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وحرصهم على نجاح العملية التعليمية وتوفير المناخ التعليمى الجيد والمناسب لأبنائنا، معربا عن سعادته بأبنائه الطلاب والطالبات الذين حصدوا المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، ووعد المحافظ إقامة احتفالية كبيرة للطلاب المتفوقين بالمحافظة.



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محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الجمهورية فى الثانوية العامة وأولياء أمورهم ومديرى مدارسهم



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محافظ الوادى الجديد مع الطلاب الأربعة الأوائل على الجمهورية فى شعبة علم علوم



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محافظ الوادى الجديد مع الطالبة أمل عفت الأولى على الجمهورية وولى أمرها



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محافظ الوادى الجديد مع الطالبة إهداء خالد ووالدها فى التكريم



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محافظ الوادى الجديد مع الطالب أيمن حسن عيد الأول على الجمهورية علمى ووالده



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محافظ الوادى الجديد مع الطالبة نرفانا جمال متى ووالديها أثناء التكريم



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محافظ الوادى الجديد يكرم الطالب حسن أيمن عيد الأول على الجمهورية



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محافظ الوادى الجديد يكرم الطالبة نرفانا جمال الأولى على الجمهورية



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محافظ الوادى الجديد فى لقطة جماعية مع الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم

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