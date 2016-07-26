برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>انت انسان طموح ولديك القدرة على تنظيم الاشياء بشكل جيد كما أنك تسعى وراء احلامك بشدة ولكن الاخرين ليسوا مثلك فعليك الا تقنع احد ان يكون مثلك فستكون مخطئ اذا تدخلت في حياة الاخرين. على الصعيد العاطفي:

>قد تحتاج الى بعض الصبر للتعامل مع شريك حياتك اليوم، فلا تقف عند كل تفصيلة لأن ذلك سيهدد هدوء علاقتك بشريك حياتك، فالامور البسيطة يمكن أنن تتضخم اذا ركزت على التفاصيل، فكنزك اليوم هو هدوءك. برج الاسد

> على الصعيد الصحي:

>تتصاعد الضغوط اليوم في مكان عملك والتي قد تسبب في ظهور بعض الالام والاوجاع، حاول أن تنظم وقتك وان تذهب الي جلسات يوغا وجلسات للتدليك. توقعات علماء الفلك لبرج الاسد:

>سيتزوج احد اقاربك، فاولئك من هم في علاقة عاطفية سيشعرون انهم يرغبون في أخذ خطوة ايجابية في علاقتهم، وعلى المتزوجين ان يستغلوا اليوم في التعبير عن مشاعرهم فاليوم هو انسب وقت.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365