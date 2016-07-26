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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 26/7/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 26/7/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 26/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>حياتك المهنية تسير بشكل جيدا ومستقر ، ولأنك بذلك الكثير من المجهود الفترة الماضية فهناك مكافأة في انتظارك .

على الصعيد العاطفي:


>قد تصادف بعض المعلومات الهامة التي سوف تساعدك على فهم شريك حياتك ويوضح لك اتجاه العلاقة ويجعلها تشير بشكل أفضل .

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحمل رغم تمتعك الفترة الماضية بصحة جيدة ، الا ان الشكاوى القديمة ستعود من جديد والخاصة بالجهاز الهضمى والصداع المستمر في مؤخرة الرأس ، و عليك اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع اصابتك بالأنفلونزا .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن هناك حالة من الصعود والتألق اليوم من نصيبك ، والنجوم تنبأت بأن لديك فرصة وظيفية هامة ستغير الكثير بحياتك .
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مصر 365

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