برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 26/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>حياتك المهنية تسير بشكل جيدا ومستقر ، ولأنك بذلك الكثير من المجهود الفترة الماضية فهناك مكافأة في انتظارك . على الصعيد العاطفي:

>قد تصادف بعض المعلومات الهامة التي سوف تساعدك على فهم شريك حياتك ويوضح لك اتجاه العلاقة ويجعلها تشير بشكل أفضل . برج الحمل على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الحمل رغم تمتعك الفترة الماضية بصحة جيدة ، الا ان الشكاوى القديمة ستعود من جديد والخاصة بالجهاز الهضمى والصداع المستمر في مؤخرة الرأس ، و عليك اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع اصابتك بالأنفلونزا . توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن هناك حالة من الصعود والتألق اليوم من نصيبك ، والنجوم تنبأت بأن لديك فرصة وظيفية هامة ستغير الكثير بحياتك .

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شبكةعيونالإخبارية

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