برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تمسك بافكارك واعتقاداتك ولا تدع الاخرين يؤثرون عليك، فانت مميز ولك وجهة نظرخاصة فمن حولك يحاول ان يضللك، فلا تكشي وراء القطيع واحتفظ بلونك الخاص.>اليوم هو انسب وقت للأجواء الرومانسية، يمكن ان تفاجئ شريك حياتك بمفاجئات بهدية أو نزهة جميلة، ومن الممكن ان تتلقى اليوم مفاجئة سارة من شريكحياتك، حاول ان تخصص اليوم وقت لك انت وشريك للاستفادة من هذا اليوم، قد تفكر اليوم في تكوين عائلة.>تعاني اليوم من بعض المشاكل في الجلد والاسنان، حاول أن تتناول فاكهة وخضروات ومنتجات الالبان، حافظ على نظامك الصحي الجيد وقوم ببعض التمرينات الرياضية.>اذا كنت تعاني من فترة من توترات في علاقتك بشريك حياتك تجد حل لهذا الأمر اليوم، حاول أن تسمع لشريك حياتك وتتحدثزن سويا للتخلص من هذه التوترات والحصول على علاقة هادئة وسعيدة.