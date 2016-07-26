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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26/7/2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26/7/2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>اليوم ستشعر بحالة من الحماس والنشاط من أجل تنفيذ المزيد من المهام بحياتك المهنية ، عليك ان ترتب أفكارك لكي تبدأ مشروع جديد .

على الصعيد العاطفي:


>الرتابة والملل استطاعا التطرق لعلاقتك العاطفية ، عليك ان تعمل جاهدا انت وشريكك علي الخروج من تلك الحالة التي قد تضر بعلاقتكما .

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الميزان أعمل علي اتباع نظام غذائي صارم لكي تفقد بعض الوزن الزائد ، وكن قوى الارادة و ابتعد عن الاطعمة المقلية و الحلويات .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنك بذلك الكثير من المجهود الفترة الماضية وهو ما جعلك تشعر بالإرهاق والملل وهذا يستدعي أن تأخذ قسط كافي من الراحة .
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مصر 365

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