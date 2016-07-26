برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>اليوم ستشعر بحالة من الحماس والنشاط من أجل تنفيذ المزيد من المهام بحياتك المهنية ، عليك ان ترتب أفكارك لكي تبدأ مشروع جديد . على الصعيد العاطفي:

>الرتابة والملل استطاعا التطرق لعلاقتك العاطفية ، عليك ان تعمل جاهدا انت وشريكك علي الخروج من تلك الحالة التي قد تضر بعلاقتكما . برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الميزان أعمل علي اتباع نظام غذائي صارم لكي تفقد بعض الوزن الزائد ، وكن قوى الارادة و ابتعد عن الاطعمة المقلية و الحلويات . توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنك بذلك الكثير من المجهود الفترة الماضية وهو ما جعلك تشعر بالإرهاق والملل وهذا يستدعي أن تأخذ قسط كافي من الراحة .

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شبكةعيونالإخبارية

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