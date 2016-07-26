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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

على الصعيد المهني:

ستكون أكثر تركيزا في عملك عندما تستمتع بوقتك، فتنجز كثيراً من الأمور بسبب تركيزك، قد يأخذ صديقك أو زميلك في العمل اجازة وتقوم انت باعماله وهذا سيسبب لك بعض الضغط.

على الصعيد العاطفي:


>سيكون الحب بجوارك اليوم ولكنك لن تشعر به، جاول أن تجعل تركيزك اليوم على أن تعرف من حولك كيف يتكلمون ويتصرفون معك، سيكون هناك بعض الالتباس مع بعض الاشخاص، حاول أن تتحدث مع شريك حياتك فذلك سيكون له دور كبير في حل المشكلة.

برج الجوزاء

على الصعيد الصحي:


>ستكون صحتك اليوم جيدة جداً، حاول أن تذهب لسماع الموسيقى أو تذهب لحضور جلسة يوغا، قد يعاني أحد أفراد عائلتك من مرض بسيط وسيحتاج منك رعاية، كما أن الضغوطات العقلية ستكون قليلة اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>مرت عليك كثير من الأمور الايجابية والسلبية الفترة الماضية، ولكنك اقتربت من تحقيق أهدافك، حاول أ تظل متفائلا فتصير الأمور بشكل أفضل، سيساعدك من حولك اليوم، حاول أن تشغل نفسك حتى تنسى همومك.
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مصر 365

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