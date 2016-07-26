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حظك اليوم برج العقرب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

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حظك اليوم برج العقرب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016 حظك اليوم برج العقرب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>تشعر بالملل من العمل في المكتب خاصة أن الأضواء تنسحب عنك اليوم فحاول أن تمنح نفسك بعض الاهتمام ولا تجعل ذلك يزعزع ثقتك بنفسك، وتأكد من أن هذا مجرد مرحلة عابرة وكن لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.

على الصعيد العاطفي:


>يروق لك شخص يتمتع بروح الدعابة والسخرية ويجذبك إلى سحره الخاص، وهذا شعور جيد لم تجربه منذ زمن فحاول ألا تضيع هذه الفرصة من بين يديك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>جهازك الهضمي يحتاج للكثير من الرعاية والاهتمام منك فحاول أن تتجنب الأكلات التي قد تسبب لك مشاكل في الجهاز الهضمي ومارس الرياضة بشكل معتدل.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>الصدق هو شعار اليوم، واليوم أيضًا مثالي جدًا للتركيز على التفاصيل والمهام الدقيقة التي تجنبتها طويلاً وتجاهل المهام الروتينية المملة.

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مصر 365

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