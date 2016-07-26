حظك اليوم برج العقرب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تشعر بالملل من العمل في المكتب خاصة أن الأضواء تنسحب عنك اليوم فحاول أن تمنح نفسك بعض الاهتمام ولا تجعل ذلك يزعزع ثقتك بنفسك، وتأكد من أن هذا مجرد مرحلة عابرة وكن لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.>يروق لك شخص يتمتع بروح الدعابة والسخرية ويجذبك إلى سحره الخاص، وهذا شعور جيد لم تجربه منذ زمن فحاول ألا تضيع هذه الفرصة من بين يديك.>جهازك الهضمي يحتاج للكثير من الرعاية والاهتمام منك فحاول أن تتجنب الأكلات التي قد تسبب لك مشاكل في الجهاز الهضمي ومارس الرياضة بشكل معتدل.>الصدق هو شعار اليوم، واليوم أيضًا مثالي جدًا للتركيز على التفاصيل والمهام الدقيقة التي تجنبتها طويلاً وتجاهل المهام الروتينية المملة.