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أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده حاملاً المسدس

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الإثنين 25-07-2016 22:48

وسط كعكة عيد ميلاد يتوسطها نموذج مجسد لشخصيته بفيلم "أولاد رزق" حاملاً المسدس، احتفلت أسرة الفنان أحمد وعدد محدود جداً من أصدقائه المقربين خارج الوسط الفني، بعيد ميلاده الخامس والأربعين، الذي وافق يوم أمس الثالث والعشرين من يوليو.

عز فوجىء باحتفال خاص من العائلة داخل منزله، وشاركت فيه من النجوم الاعلامية مريم أمين فقط، وسمح لمدير أعماله صفدي الصفدي فقط، بالتقاط الصور ونشرها عبر الحساب الخاص للنجم أحمد عز بموقع إنستقرام، لتلقي التهاني من الجمهور.

يذكر أن عز بات قليل الظهور داخل المجتمع الفني منذ صدر حكم بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وحتى زميلته المقربة جدا منة فضالي، لم تعد تنشر كالعادة صورها مع عز، بينما أعربت أكثر من زميلة بالوسط عن مساندتها لزينة في أزمتها وابرزهن مي عز الدين وريم البارودي التى أعلنت رفضها العمل مع عز نهائيا لحين اعترافه بأولاده.

 

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