نجم ليفربول يزامل رمضان صبحي في ستوك

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي التعاقد مع جو ألين لاعب وسط ليفربول ومنتخب ويلز مقابل 13.5 مليون جنيه إسترليني.

ألين البالغ من العمر 26 عاما ظهر بمستوى جيد مع ليفربول طوال 4 مواسم قضاها معهم منذ انضمامه لليفربول قادما من سوانزي سيتي الويلزي في عام 2012.

وتألق ألين في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة مع منتخب ويلز ووصل لنصف نهائي البطولة وانضم لتشكيلة أفضل اللاعبين في البطولة.

وتعد هذه هي الصفقة الثانية التي يعلن عنها نادي ستوك سيتي اليوم الإثنين بعدما أعلن عن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر لمدة 4 مواسم.

ويقضي حاليا فريق ستوك سيتي فترة الإعداد استعدادا للموسم المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.