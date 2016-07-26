بالصور.. افتتاح فعاليات المؤتمر الرابع لدعم البحث العلم بجامعة طنطا

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا ، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الرابع لدعم البحث العلمى والذى تنظمه جامعة طنطا بقاعة المؤتمرات بعنوان: " البحث العلمي- تميز و ابتكار تنمية مستدامة"، ويستمر حتى يوم 27 من الشهر الحالي.

يأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، ويشارك فى المؤتمر العديد من الجامعات المصرية وعلماء من دول العالم، مثل كوريا واليابان وروسيا، وتدور مناقشات المؤتمر حول علوم الأرض والمياه والطاقة الجديدة والمستدامة والطب التجريبى والعلاجى واكتشاف العقاقير وعلوم وتكنولوجيا النانو والمجتمعات الرقمية، وغيرها من العلوم فى 24 جلسة علمية ويناقش خلالها 56 مشروع بحثى.

وأكد محافظ الغربية فى كلمته على أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية لإثراء العملية التعليمية والبحث العلمى، اللذان هما الطريق الوحيد للتنمية والنهوض بالأمة وتقدمها، موضحا أن الاستثمار فى البشر، أفضل استثمار فى أى مجتمع.

وقال الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، إن الدول التى حققت تقدما ملموسا فى مجال العلم والتكنولوجيا الحديثة، قطعت شوطا طويلا فى مجال التقدم والتنميةن وهى من آمنت أساسا بقيمة البحث العلمى، وجعلت منه منهجا واتخذته أسلوبا لحل مشاكلها .

كما عرض الدكتور محمد غنيم أستاذ الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، المشاكل التى تواجه البحث العلمى فى مصر ومشكلات التعليم الجامعى وتقسيمه ما بين خاص و عام ومشاكل هيئة التدريس، كما وضح كيفية النهوض بالعملية التعليمية بإنشاء وتطوير مراكز التمايز العلمى وتغيير نظام البعثات التعليمية والتواصل المستمر مع علمائنا المتميزين فى الخارج .

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم النقيب البطل محمود الكومى ابن مدينة طنطا وخبير المفرقعات، تقديرا لدور رجال الشرطة لما يبذلونه من تضحيات كبيرة فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن.

كما تم تكريم الدكتور محمد غنيم والعلماء المشاركين فى المؤتمر وكان لهم دور فى إثراء البحث العلمى بأبحاثهم العلمية بإهدائهم درع المؤتمر.

كما أهدى رئيس الجامعة درع المؤتمر لمحافظ الغربية ، وفى نهاية المؤتمر تم افتتاح المعرض الأول للابتكارات وشمل المعرض عرض لانجازات الطلاب البحثية وابتكاراتهم والتى لاقت إعجاب الحاضرين وطالب محافظ الغربية جامعة طنطا بتبنى هذه الابتكارات وتنفيذها على أرض الواقع .

حضر المؤتمر الدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وعمداء الكليات الحاليين والسابقين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والمهتمين بالبحث العلمى.

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محافظ الغربية ومدير الأمن ورئيس الجامعة فى افتتاح المؤتمر



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قيادات الغربية فى المؤتمر



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كلمة الرائد محمود الكومى خلال المؤتمر



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جانب من الحفل

- عرض 240 ابتكارًا فى المؤتمر الدولى الرابع للبحث العلمى بـ"طنطا"