بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمحافظة كفر الشيخ

كرمت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة وعددهم 10 طلاب وطالبات، و20 من أوائل الدبومات الفنية، بحضور الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية، والمواقع الإخبارية ، على رأسهم عمرو سعدة رئيس رابطة الصحفيين، وعبد القادر الشوادفى سكرتير الرابطة، وأعضاء رابطة الصحفيين.

والمكرمون هم محمود عبد الحميد بلتاجى الحاصل على 409 درجات، وتقى محمد غازى مدرسة الشهيد هشام بركات الحاصلة على 408.5 درجة، وحسناء عصام الحاصلة على 408.5 درجة، وجهاد سليمان مندور الحاصلة على 408.5 درجة، آلاء إبراهيم جمال الحاصلة على 408.5 درجة، وهاجر جلال مدرسة الشهيد هشام بركات المجموع 408 درجات، ولينا محمود عبد المنعم سالم 407.5 درجة، ونيرة عبد النبى يونس الحاصلة على 407 درجات، وسارة طارق الشربينى مدرسة اللغات الحاصلة 407 درجات، وياسمين محمد صلاح 407 درجات.

وقالت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها سعيدة بحصول 6 من الطلاب والطالبات على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ 30 عاما، منهم 5 حصلوا على المركز الأول مكرر" بالقسم العلمى" على مستوى الجمهورية، والسادسة والرابعة مكرر بالقسم الأدبى، كما حصل 20 طالبا وطالبة على المراكز الـ20 الأولى على مستوى قطاع دمنهور بالدبلومات الفنية.

وأضافت الدكتورة منى أن التعليم بكفر الشيخ شهد خلال هذا العام تغييرات جذرية، واختيارات لقيادات قادرة على العطاء، كما شهدت الامتحانات تطبيق القرار 101 الخاص بمنع الغش، كما أن الحملة التى شنتها المديرية لمحاربة الغش التى تفاعل معها الطلاب والطالبات كان لها أثر كبير على الطلاب، والدليل حصول المستحقين للمراكز الأولى دون غيرهم.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم إن الإنجاز غير المسبوق لتعليم كفر الشيخ توج بحصول طلاب كفر الشيخ على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة والتعليم الفنى، واختيار التعليم الفنى نموذجا يحتذى به وتصوير مواطن التميز على مستوى المحافظة من قبل الوزارة. وأضافت أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ستنظم ملتقى لطلائع التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بحضور 300 طالب من 27 محافظة.

من جانبه أعرب عمرو سعدة، رئيس رابطة الصحفيين، عن سعادته بحصول 6 من أبناء المحافظة على المراكز الأولى على مستتوى الجمهورية فى الثانوية العامة والتعليم الفنى، مشيرا إلى تميز تعليم كفر الشيح، ومحاربته للفساد، وإجراء التغييرات التى تتماشى مع الصالح العام، مشيدا بدور الإعلام فى مشاركة تعليم كفر الشيخ رحلة كفاحه هذا العام، مؤكدا مؤزارة رابطة الصحفيين للدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل الوزارة فى تحقيق ما يصبو إليه تعليم كفر الشيخ.



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وكيل وزارة التعليم أثناء إلقائها كلمتها



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عمرو سعدة رئيس رابطة الصحفيين وعبد القادر الشوادفى سكرتير الرابطة وطارق عامر المتحدث الرسمى



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عبد القادر الشوادفى سكرتير الرابطة ورجب الشرنوبى أحد المهتمين بالتعليم



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جانب من الحضور



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أثناء اللقاء مع الصحفيين وأوائل الثانوية العامة



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جانب من المؤتمر الصحفى



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وكيل الوزارة مع أوائل الدبلومات الفنية



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وكيل الوزارة مع أوائل قطاع دمنهور



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جانب مع اللقاء بحضور وكيل الوزارة ورئيس رابطة الصحفيين



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وكيل الوزارة مع أوائل الثانوية العامة

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