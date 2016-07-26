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"قصص ومسابقات" احتفالاً بالثورة فى رأس سدر

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"قصص ومسابقات" احتفالاً بالثورة فى رأس سدر "قصص ومسابقات" احتفالاً بالثورة فى رأس سدر
نظم بيت ثقافة رأس سدر التابع لفرع ثقافة جنوب سيناء اليوم الاثنين العديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة بحديقة المنتزه بمدينة رأس سدر، وذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. سيد خطاب، بالذكرى ال 64 لثورة 23 يوليو مع أطفالنا وأهالينا بمدينة رأس سدر.

قال محمد قاسم مدير بيت ثقافة رأس سدر إن الأنشطة الثقافية تضمنت حكى قصصى للأطفال دون ال18 سنة من الجنسين عن ثورة 23 يوليو، وكذلك مناقشة الدروس المستفادة من الثورة تلاها عقد مسابقة فى المعلومات العامة حول الثورة.

كما أكد عبد المنعم حلاوة مدير عام ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة د. محمد منير إن عقد تلك الأنشطة الثقافية والفنية لهذه المرحلة العمرية بالتحديد من العوامل الهامة لبناء الشخصية السليمة نفسياً، والقادرة على بناء نفسها والمساهمة فى تقدم وتنمية الوطن.


>- بالفيديو والصور.. أغانى وطنية فى ذكرى الثورة بـ"ثقافة جنوب سيناء"

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مصر 365

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