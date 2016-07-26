قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم 3 منازل شمال القدس

قامت جرافات شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء الاثنين، بهدم 3 منازل، في بلدة قلنديا، شمال مدينة القدس، تحت مبرر «البناء دون ترخيص».

وقال محمد الجوري، أحد النشطاء الشباب في البلدة، “قامت قوة كبيرة من الشرطة والجيش الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام بلدة قلنديا، وهدمت 3 منازل، من أصل 11 منزلاً مهددًا هو الآخر بالهدم، بزعم أنها غير مرخصة”.

وأضاف الجوري: “وصلت 11 جرافة إسرائيلية أخرى، وانتقلت باتجاه المنازل المنذرة بالهدم”.

وأكَّد “أن مواجهات متقطعه تدور بين الشرطة الإسرائيلية والشبان في البلده للحيلولة دون هدم المنازل”.

وشدد أن “أهالي قلنديا قاموا بالبناء على أرضهم بشكل قانوني”.

وطالب الجوري “المجتمع الفلسطيني والقيادة والدول العربية، التحرك لوقف نكبة بلدة قلنديا التي تتعرض لهدم واسع في هذه الساعات”.