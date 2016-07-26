ضبط 765 كيلو كبدة وسجق فاسد داخل إحدى ثلاجات بيع اللحوم بالمنصورة

شنت الأجهزة الرقابية حملة تموينية بالدقهلية لإحكام الرقابة التموينية والغذائية بدائرة المحافظة.

ونجحت الحملة فى ضبط 765 كيلو من الكبدة والسجق بمخزن إحدى ثلاجات بيع اللحوم بشارع الترعة بالمنصورة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحريز الكميات المضبوطة كما قامت مباحث التموين بتحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على المنشأة المذكورة مشيرًا إلى استمرار حملات الرقابة على كل منافذ ومنشآت بيع السلع الغذائية والتموينية لتوفير وكفاية وسلامة السلع الغذائية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم منها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

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