“المهن الموسيقية” تستعد لبناء نادي اجتماعي في 6 أكتوبر

وافق وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، على منح نقابة المهن الموسيقية قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة في مدينة السادس من أكتوبر لبناء نادي عليها خلال الفترة القادمة.

من جانبه ، قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة ستقوم ببناء نادي اجتماعي كبير يضم أماكن ترفيهية لأعضاء النقابة وقاعات أفراح ومقرًا إداريًا خاصًا بالنقابة على قطعة الأرض.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار المميزات العديدة التي يقدمها الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لأسرة النقابة التي كانت تشغل باله منذ بداية توليه مسؤولية النقابة.