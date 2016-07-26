أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“المهن الموسيقية” تستعد لبناء نادي اجتماعي في 6 أكتوبر

Google+ Print
“المهن الموسيقية” تستعد لبناء نادي اجتماعي في 6 أكتوبر “المهن الموسيقية” تستعد لبناء نادي اجتماعي في 6 أكتوبر

هاني شاكر

وافق وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، على منح نقابة المهن الموسيقية قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة في مدينة السادس من أكتوبر لبناء نادي عليها خلال الفترة القادمة.

من جانبه ، قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة ستقوم ببناء نادي اجتماعي كبير يضم أماكن ترفيهية لأعضاء النقابة وقاعات أفراح ومقرًا إداريًا خاصًا بالنقابة على قطعة الأرض.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار المميزات العديدة التي يقدمها الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لأسرة النقابة التي كانت تشغل باله منذ بداية توليه مسؤولية النقابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا