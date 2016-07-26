السبسي يشهد الاحتفال فى مقر البرلمان بالذكرى الـ 59 لإعلان جمهورية تونس

شهد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى مساء اليوم الاثنين، بمقر مجلس نواب الشعب، الاحتفال بالذكرى الـ 59 لإعلان الجمهورية التونسية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الاحتفال حضره رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ورئيس الحكومة الحبيب الصيد، إلى جانب أعضاء البرلمان، وعدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، فضلا عن ممثلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى تونس.

من جهته، أصدر مجلس نواب الشعب بيانًا، أعرب فيه عن تهانيه إلى الشعب التونسى بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية، وتمنياته للبلاد بالخير والازدهار.

>