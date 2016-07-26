3 وصفات منزلية لعلاج النقرس باستخدام الزنجبيل والخردل

النقرس من الأمراض التى تؤثر على المفاصل والأعصاب، وينتج عنها ألما شديدا يعيق الشخص عن ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعى، لكن من الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال بعض الوصفات الطبيعية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن النقرس حالة طبية تسبب ألمًا والتهابًا فى المفاصل، وترجع إلى وجود كميات زائدة من حمض اليوريك فى الدم، كما يحدث تراكم للسموم فى الجسم بسبب سوء الهضم، إذ توجد بعض الأعشاب والعلاجات الطبيعية التى تخفف من الألم الناجم عن النقرس.

وفى هذا الإطار يذكر التقرير بعض العلاجات الطبيعية للتغلب على الألم الناتج عن النقرس، وتتضمن الآتى:

>1.الزنجبيل: له خصائص مضادة للالتهابات تساعد فى علاج الآلام والالتهابات الناجمة عن النقرس، كما أنها واحدة من الوسائل الفعالة فى علاجه، وذلك من خلال وضع عجينة الزنجبيل والماء ووضعها على المنطقة المتضررة لتخفيف الألم الناتج عن النقرس.

>2.بيكربونات الصوديوم: الكميات الزائدة من حمض اليوريك التى تتراكم فى مجرى الدم واحدة من أكثر الأسباب شيوعا لتكوين النقرس، كما أن بيكربونات الصوديوم تساعد فى خفض مستوى حمض اليوريك فى الجسم، فقط نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع الماء.

>3.الخردل(المستردة ): عنصر فعال فى علاج النقرس ويساعد على تهدئة الأعصاب، ويكون مفيد جدا إذا كنت تعانى من آلام فى العضلات والأعصاب .

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