6 خطوات يجب اتباعها لزيادة فرصة حدوث الحمل

قد يعانى البعض من صعوبة فى حدوث الحمل، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التى تؤثر على الخصوبة كالكافيين والوزن والتدخين.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الإجراءات التى يجب على المرأة اتباعها لزيادة فرصة الحصول على الحمل، وتتضمن الآتى :

1. مراقبة وزنك: لأن يمكن زيادة أو نقص الوزن تعيق حدوث الحمل، لذا من الضرورى تناول الطعام وممارسة الرياضة للحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحية للجسم.

>2. خفض تناول كميات الكافيين: من المعروف أن القهوة ومشروبات الطاقة تؤثر على خصوبة المرأة، لذا فمن الأفضل شرب أقل من 200 ملى جرام من الكافيين يوميا.

>3. الإقلاع عن التدخين: معروف أن التدخين يحدث تدهورا بشكل خطير على نوعية الحيوانات المنوية عند الرجال، والبويضات عند المرأة وبالتالى تقل فرصة حدوث الحمل.

>4. تجنب الإجهاد: لأنه يمكن أن يكون واحدا من أعلى الأسباب التى تؤدى إلى العقم عند الرجال والنساء، لذا فمن الأفضل خفض ضغط العمل والبقاء بهدوء وممارسة التأمل.

>5. تناول الأطعمة التى تساعد على رفع الخصوبة، وتشمل المكسرات والحبوب الكاملة والفاكهة.

>6. تناول المكملات الغذائية: بعد استشارة الطبيب الخاص بك يمكنك تعاطى فيتامين ج، وحامض الفوليك والزنك وغيرها من المكملات الغذائية التى يمكن أن تساعد على زيادة الخصوبة.

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