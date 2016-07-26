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انتهاء لقاء وزير الدفاع بعدد من أعضاء مجلس النواب

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انتهاء لقاء وزير الدفاع بعدد من أعضاء مجلس النواب انتهاء لقاء وزير الدفاع بعدد من أعضاء مجلس النواب
انتهى منذ قليل، لقاء عدد من نواب البرلمان بوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى، الذى انعقد فى أحد الفنادق.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن لقاء النواب بوزير الدفاع تطرق إلى حجم التحديات التى تواجهها خلال الفترة الحالية، وكيفية مواجهة هذه التحديات.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء ناقش أيضا التغييرات التى تتم فى فكر الشباب، واحتواء الجيش للشباب والجهود التى تقوم بها القوات المسلحة لإحتواء الشباب، موضحة أن اللقاء تطرق إلى انجازات القوات المسلحة على النطاق الاجتماعى والخدمى.


>مساء اليوم.. وزير الدفاع يلتقى عددا من نواب البرلمان بأحد فنادق القاهرة

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